Взрыв прогремел на верфи в Стамбуле

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

На верфи в Стамбуле прогремел взрыв, сообщает турецкая газета Milliyet. По информации издания, на момент происшествия в отсеке для отходов судна находились двое рабочих — один из них погиб, другой пострадал. На месте работают экстренные службы.

Взрыв прогремел около 10:30 в районе верфи Тузлы в Стамбуле. Хлопок мог произойти из-за сжатия газа в хранилище отходов одного из кораблей.

7 августа в районе турецкого порта Дериндже прогремел мощный взрыв. По данным властей города, в результате взрыва пострадали не менее 13 человек, в домах местных жителей выбило стекла. Точные причины взрыва неизвестны, однако предполагается, что это произошло из-за детонации зерновой взвеси при разгрузке судов. В свою очередь, мэр города Зеки Айгюн считает, что это произошло из-за халатного отношения работников порта в вопросах обеспечения безопасности.

Вскоре после взрыва в порту города Дериндже вспыхнул пожар на территории завода в Текирдаге. По данным журналистов, в результате возгорания предприятие сгорело дотла и не сможет функционировать дальше. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причины произошедшего не называются.