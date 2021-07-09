САНА: Взрыв прогремел на газовом заводе в Сирии

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До 25 июля Израиль продлил запрет на путешествия в страны «красной зоны», в которых сохраняется высокий уровень распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.

В настоящее время в список стран «красной зоны» входят Аргентина. Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Россия. С 12 июля туда добавятся Белоруссия и Узбекистан. В сообщении Минздрава говорится о том,...