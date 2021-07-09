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Ближний Восток

САНА: Взрыв прогремел на газовом заводе в Сирии

02:56, 11 июля 2021
Фото: Mati Milstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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В Сирии произошёл взрыв на газоперерабатывающем заводе «Коноко», на котором сейчас находится военная база США. Об этом сообщает сирийское агентство САНА.

Источники сообщили корреспонденту Сана, что перед полуночью на территории военной базы американских оккупационных сил на газоперерабатывающем заводе «Коноко» на востоке страны произошел взрыв, — передаёт агентство.

По некоторым данным, после взрыва в районе базы гаюлюдаись "нехарактерные пережвижения оккупационных сил. Других подробностей инцидента нет.

Ранее сообщалось, что в Сирии американские военные подверглись атаке. По данным источников агентства Reuters, отряд попал под обстрел на востоке страны. Огонь вёлся не прямой наводкой.

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