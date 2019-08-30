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Иран может отказаться от реализации третьего шага по сокращению обязательств по ядерной сделке. Об этом заявил глава МИДа страны Мохаммад Джавад Зариф.

Он пояснил, что у Европы ещё есть время на принятие мер по реализации совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Если это будет сделано, существует вероятность, что Тегеран воздержится от третьего этапа,...