Взрыв автомобиля унес жизни семи человек в Сирии Reuters: в сирийском Аазазе при взрыве автомобиля погибли семь человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва автомобиля в городе Аазаз на севере Сирии, передает Reuters со ссылкой на спасателей. Еще 30 граждан пострадали, среди них есть те, кто получил тяжелые ранения. Их доставили в больницу.

По меньшей мере семь человек погибли, 30 пострадали в субботу при взрыве автомобиля на оживленном рынке в удерживаемом повстанцами сирийском городе Азаз недалеко от турецкой границы, — отметили в агентстве.

До этого взрыв прогремел на Радужном мосту через Ниагарский водопад. Взорвался автомобиль, ехавший со стороны США в Канаду. В результате погибли два человека, находившиеся в машине, пострадал пограничник. Осмотр места происшествия показал отсутствие взрывчатых материалов, связи с терроризмом не выявлено. Поэтому ФБР квалифицировало дело как ДТП и передало местной полиции.

Позднее похожий случай произошел в Москве у дома № 4 по Береговому проезду. Отмечается, что на воздух взлетел автомобиль Subaru с находящимся внутри человеком — мужчина получил серьезные травмы. Причиной инцидента стало возгорание газового баллона.

В конце февраля автомобиль с членом «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Альбертом Кручининым внутри взорвался в селе Гвардейское в Одесской области. В машине также находилась его супруга.