Вызволенный из плена ХАМАС россиянин в слезах пожал руку Нетаньяху

Фото: IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Россиянин Андрей Козлов, которого бойцы палестинского движения ХАМАС взяли в плен во время нападения на Израиль 7 октября, встретился с премьер-министром еврейского государства. Козлов, не сдерживая слез, поблагодарил израильского политика за его приказ о спасении пленных, соответствующие кадры публикует Telegram-канал Mash.

Как утверждает канал, во время атаки палестинцев в октябре он работал охранником на музыкальном фестивале Nature Party. Когда бойцы ХАМАС ворвались на территорию, где проходило мероприятие, он спрятался с остальными людьми в металлических контейнерах в кустах. Последний раз, когда он выходил на связь, мужчина говорил, что вокруг много террористов и он не знает, как действовать дальше. По информации канала, в ближайшее время он улетит в Санкт-Петербург.

8 июня пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об освобождении из плена ХАМАС четырех человек, среди которых значился россиянин. Заложников нашли в двух разных местах в центре Нусейрата. Сообщалось, что они находятся в хорошем состоянии и переведены в медицинский центр для обследования.

В начале месяца Нетаньяху заявил, что Израиль готов прекратить боевые действия в секторе Газа на 42 дня ради освобождения заложников. При этом он подчеркнул, что ЦАХАЛ по истечении этого срока продолжит боевые действия, пока не достигнет всех поставленных целей. В их числе — полное уничтожение движения ХАМАС.