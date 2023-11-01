Крупный чиновник уволился из ООН из-за позиции организации по Газе Чиновник ООН уволился из-за неспособности организации разрешить кризис в Газе

Фото: IMAGO/Naaman Omar apaimages/Global Look Press

Сектор Газа

Крэйг Мохибер подал в отставку с должности директора офиса верховного комиссара ООН по правам человека в Нью-Йорке, сообщает ТАСС. Чиновник убежден, что всемирная организация, в которой он работал более 30 лет, не справляется со своими обязанностями по урегулированию израильско-палестинского конфликта. В письме к верховному комиссару по правам человека Фолькеру Тюрку он сравнил удары Израиля по сектору Газа с геноцидом, против которого, как заявил Мохибер, ООН бессильна.

Мы видим, что у нас на глазах разворачивается геноцид, а организация, которой мы служим, оказывается бессильна остановить его, — говорится в сообщении.

Мохибер также назвал США, Великобританию и ряд стран Евросоюза участниками «ужасного нападения», которые не только не соблюдают свои обязанности в рамках Женевских конвенций, но и помогают Израилю экономически, а также предоставляют еврейскому государству разведданные. Он убежден, что за последние несколько десятков лет ключевые структуры ООН «сдались под силой США, а также боязнью перед израильским лобби», не считаясь с принципами и международным правом.

Представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер 31 октября заявил, что сектор Газа превратился в кладбище для детей, в анклаве погибли более 3,4 тысячи несовершеннолетних, еще около тысячи пропали без вести. По его словам, которые опубликованы на сайте ООН, угроза для жизни малышей «не ограничивается бомбами и минометами», они также погибают от нехватки воды.