Выросло количество погибших при взрыве в порту на юге Ирана Число погибших при взрыве в порту на юге Ирана достигло восьми человек

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Число пострадавших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана достигло 750 человек, восемь человек погибли, заявил министр внутренних дел страны Эскандар Момени в эфире телеканала IRIB. Он выразил надежду, что ситуацию удастся взять под полный контроль в ближайшие часы.

На месте присутствуют спасательные и правоохранительные органы, и мы надеемся, что полный контроль над ситуацией будет достигнут в течение ближайших нескольких часов, — отметил иранский чиновник.

По его словам, сейчас основная задача — спасти пострадавших и полностью потушить пожар на месте происшествия. Экстренные и правоохранительные службы продолжают работу в порту.

Взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта. Бригады скорой помощи вывозили пострадавших с места ЧП. Как рассказал замглавы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаил Маккизаде, взрыв произошел в районе причала. В качестве одной из причин также рассматривается возгорание резервуара с топливом.

Ранее мощный пожар произошел в районе жилого массива Осокорки в Киеве. Там расположен военный завод «Буревестник», который является одним из предприятий военно-промышленного комплекса Украины. По словам местных жителей, в районе предприятия они слышали звук взрыва.