Вылили йогурт на голову и арестовали: Иран резко ужесточил закон о хиджабах Протестующие полгода женщины так и не добились поставленных целей

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Власти Ирана, обещавшие «найти решение» в вопросе о хиджабе, передумали идти на уступки. Правительство Исламской Республики решило не отказываться от закона, обязывающего иранок носить платок по исламским обычаям. Напротив, депутат парламента Хоссейн Джалали, которого СМИ называют «одним из самых консервативных и бескомпромиссных», потребовал ужесточить наказание для нарушительниц. На этом фоне простые жители принялись вершить самосуд над женщинами без хиджаба. Что сейчас происходит на улицах иранских городов, к чему привели самые долгие и массовые протесты в истории Исламской Республики, — в материале NEWS.ru.

С чего начались протесты, при чем тут хиджаб

После Исламской революции 1979 года каждая женщина в Иране при выходе на улицу обязана покрывать голову платком (хиджабом). Но с 16 сентября 2022 года, когда в стране вспыхнули протесты, многие иранки демонстративно начали отказываться от платка.

Как писал NEWS.ru, массовые демонстрации начались из-за гибели 22-летней Махсы Амини, которую задержала полиция нравов за неправильно повязанный платок. Предположительно, девушка умерла из-за побоев, хотя власти это отрицают. За эти месяцы были арестованы тысячи протестующих, четверых казнили.

Митинги, которые продолжались почти полгода, временно утихли. Но на улицах иранских городов по-прежнему можно встретить немало оппозиционно настроенных иранок, не соблюдающих исламский дресс-код.

Жители Ирана ждали, какое решение примут власти по этому разделившему общество вопросу.

Почему хиджаб останется

До недавних пор власти не трогали нарушительниц, обещая некий компромисс. Однако на днях подтвердили, что хиджаб и Исламская Республика — «неразделимые понятия» и никаких послаблений не будет.

В правительстве заявили, что хиджаб остается «одним из основополагающих принципов иранской нации», поэтому речи о терпимости и свободе выбора к нему неприменимы. Протестные настроения в Тегеране объяснили происками иностранных врагов Исламской Республики, которые хотят «лишить иранскую женщину истинной независимости и свободы, сделав ее скованной узницей в цепях чужих похотей».

Как объявил глава судебной власти Ирана Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи, отныне правоохранительные органы будут безжалостно преследовать всех нарушительниц и обеспечат исполнение «божественного указа» любой ценой.

Фото: Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency/Global Look Press За неправильно повязанный хиджаб иранок задерживала полиция нравов

Как будут наказывать нарушительниц

Иранский депутат Хоссейн Джалили представил план под названием «Целомудрие и хиджаб», разработанный после встреч с Советом нацбезопасности страны. С ним уже ознакомился верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

Иранские политики обещают, что полиция нравов больше не будет применять физическое насилие и рукоприкладство в отношении непокрытых женщин, как это случалось раньше. К ним применят иные меры воздействия: штрафы (они могут достигать $60 тыс.), ограничение доступа в интернет, отключение от мобильной сети, запрет на использование общественного транспорта, блокировка банковских счетов, изъятие паспорта и водительских прав. Без хиджабов женщин не будут пускать в рестораны, аэропорты, правительственные учреждения.

Вид наказания непокрытой женщины будет зависеть от того, как часто ее видели на улице без хиджаба, насколько откровенно она одевается и сколько фотографий без платка она выкладывала в Сеть. Также сообщается, что к определенным группам населения будут применять специальные меры. К примеру, женщин-госслужащих за выход на улицу без платка будут увольнять, а школьницам и студенткам запретят посещать учебные заведения.

Для особо строптивых иранок сохранится наказание в виде лишения свободы. По данным правозащитной организации United for Iran, всего с 2011 года в тюрьмах за выход из дома без хиджаба побывали более пяти тысяч женщин. Чтобы в будущем их было как можно меньше, иранские власти объявили, что отныне, начиная с детского сада, девочкам в обязательном порядке будут преподавать уроки о важности целомудрия и хиджаба.

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look press В Иране можно не закрывать лицо полностью, но хиджаб (платок) обязателен)

Как будут следить за женщинами

Согласно новым предписаниям, сотрудники правоохранительных органов будут находить нарушительниц по городским камерам видеонаблюдения, собирать на них досье, а затем передавать суду. Теперь обычная полиция участвует в охоте на иранок наряду с полицией нравов, которую ранее обещали ликвидировать. Однако ее представители без работы не остались и отныне взялись за дело с новыми силами.

Эксперты говорят, что широкое применение получит система распознавания лиц на основе искусственного интеллекта, которую иранские власти уже использовали для отлова митингующих во время протестов.

Предположительно, камеры и оборудование Иран закупает напрямую у китайской компании Tiandy, которая, по данным правозащитных организаций, помогает китайскому правительству следить за уйгурами в Китае.

Что делают с непокрытыми на улицах

Многие консервативные иранцы поддержали намерение правительства покончить с нарушением исламских канонов. В СМИ и соцсетях уже появились сообщения, что они принялись самостоятельно наказывать женщин без платков на голове.

Один из таких инцидентов попал на видео. На записи с камер продуктового магазина в городе Шираз видно, как некий мужчина подходит к двум непокрытым женщинам и начинает с ними ругаться. Вскоре иранец берет с полки банку йогурта и обливает ее содержимым головы нарушительниц.

После того как запись нападения попала в соцсети, полиция города арестовала нападавшего за «нарушение общественного порядка». Но вместе с этим власти выдали ордер и на арест женщин — как оказалось, мамы и дочки. Их обвиняют в «совершении запрещенного действия» — выходе на улицу без хиджаба.

Досталось даже владельцу магазина, который вступил в словесную перепалку с обидчиком непокрытых женщин. В иранских социальных сетях пишут, что власти вынесли мужчине «предупреждение» и заставили закрыть магазин, пока он не даст объяснения перед судом, зачем он вступился за женщин.

Фото: Rouzbeh Fouladi/Keystone Press Agency/Global Look Press Многие иранки отказывались покрывать голову в знак протестов

Ждать ли новых протестов

После инцидента с йогуртом в иранских соцсетях поднялась волна недовольства. Либеральные иранцы массово сочувствовали женщинам, слали цветы и конфеты владельцу магазина и критиковали «фанатизм» властей.

Дело вызывало столь громкий резонанс, что его прокомментировал лично президент страны Ибрахим Раиси. Он дал понять, что недовольство ничего не изменит. Раиси напомнил иранцам, что «хиджаб — это закон», а всех недовольных, «сошедших с истинного пути», призвал перевоспитать.

«Есть закон, и ему должны следовать все. Для людей, которые не разделяют наши убеждения о хиджабе, есть научно-культурные центры и школы», — намекнул Раиси.

До «йогуртовых протестов» пока не дошло. Но иранские эксперты (среди них бывшие политики и даже преподаватели государственных вузов) предупреждают: власти играют с огнем. Хотя демонстрации стихли, у протестного движения по-прежнему остается «скрытый потенциал».

«Протесты возникли не на пустом месте. Они стали искрой, которая вспыхнула от пороха накопившегося недовольства. Мы не видим, чтобы что-то было сделано для разрешения противоречий», — заявил бывший член парламента Мохсен Мирдамади. И если начнутся новые массовые выступления, совладать с ними, вероятно, станет еще сложнее, считает эксперт.