Выборы без конца: парламент Израиля превращается в тыкву

Израиль приблизился к четвёртым по счёту внеочередным выборам. Депутаты кнессета (парламента) отклонили в ходе голосования законодательную инициативу о переносе дедлайна по утверждению госбюджета, целью которой было предотвратить автоматический роспуск органа. Новая гонка за места в парламенте рискует изменить конфигурацию политических сил.

Законодательный орган Израиля будет распущен в ночь на 23 декабря, если на пленарном заседании 22-го числа не произойдёт нечто неожиданное.

Пленум кнессета большинством в 49 голосов против 47 отклонил в первом чтении законопроект, согласно которому последний срок утверждения бюджета на 2020 год был бы перенесён на 31 декабря, а бюджета на 2021 год — на 5 января 2021 года, — сообщила парламентская пресс-служба.

Незадолго до этого министр обороны и лидер блока «Кахоль-Лаван» («Синие-белые») Бени Ганц сообщил, что выдвинул своему партнёру по правительственной коалиции, премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху, который возглавляет партию «Ликуд» («Консолидация»), ультиматум, невыполнение которого «превратит парламент в тыкву». Среди требований главы оборонного ведомства — одновременное утверждение проектов бюджета на этот и следующий годы (сейчас Израиль живёт по бюджету двухлетней давности), а также сохранение за представителем блока «Кахоль-Лаван» Ави Ниссенкорном поста министра юстиции на весь период существования действующей правительственной коалиции.

Нетаньяху, как обращают внимание наблюдатели, хотел бы назначить лояльных себе людей в руководство правоохранительных органов, включая прокуратуру, а также Министерство юстиции. Это бы позволило ему избежать лишних рисков накануне судебных слушаний по тем делам, в которых он оказался замешан.

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Нынешний, 35-й кабинет министров не просуществовал и года: он был приведён к присяге 17 мая. Этому предшествовала череда внеочередных выборов в кнессет, лишь последние из них (2 марта) привели к созданию относительно устойчивой правительственной коалиции, которая получила контроль над более чем половиной из 120 мест в парламенте.

Согласование коалиции было призвано положить конец правительственному кризису, длившемуся больше года. Однако, как показали последние события, кризисная ситуация сохраняется. Согласно условиям коалиционной сделки между представителями «Ликуда» и «Кахоль-Лавана», проект государственного бюджета на 2020 год должны были принять ещё осенью — в сентябре, однако дедлайн был пролонгирован отдельным законом.

Последние опросы общественного мнения в Израиле демонстрируют, что «Кахоль-Лаван» занимает самые низкие позиции в рейтинге: респонденты отдают блоку всего пять мест в парламенте, что едва превышает минимальный порог для представительства в кнессете. Часть партии, которую возглавляет Ганц, кроме того, успела оказать сопротивление его попыткам согласовать подобие компромисса с Нетаньяху.

Главу «Кахоль-Лавана» подозревали в том, чтобы он всё-таки допускает возможность ограничить полномочия министра юстиции в качестве уступки главе правительства. Недовольство внутри партии стало для неё ещё одним дестабилизирующим фактором. Вполне вероятно, что «Кахоль-Лаван» сойдёт с дистанции.

Если выборы действительно будут назначены на весну следующего года, то израильские эксперты не исключают, что Нетаньяху попытается разыграть все козыри в сфере здравоохранения и сделать всё от себя зависящее, чтобы его соотечественники к тому моменту были провакцинированы и чтобы израильская экономка освободилась от всех карантинных ограничений.