ВВС Турции атаковали центр США по подготовке курдских боевиков в Сирии

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Самолеты ВВС Турции в понедельник, 21 ноября, нанесли удар по одному из американских центров подготовки бойцов курдских «Сил демократической Сирии» (СДС), который организован в северо-восточной сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщает телеканал «Аль-Маядин». По данным телеканала, в центре работают военные инструкторы из США.

При этом информации о жертвах из числа курдских бойцов и специалистов США не приводится.

США помогает СДС в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) с 2015 года. Курды контролируют 27% территории Сирии, они позволили американскому командованию создать на северо-востоке страны девять военных баз. Четыре из них находятся недалеко от нефтяного месторождения в Дейр-эз-Зоре, остальные в провинции Хасеке.

20 ноября в Минобороны Турции заявили о начале военной операции «Коготь-меч» против курдских формирований на территории Сирии и Ирака. Вооруженные силы Турции за день поразили 89 целей, включая убежища и склады боеприпасов.

При этом Эрдоган заявил, что не обсуждал турецкую воздушную операцию на севере Сирии и Ирака с российским лидером Владимиром Путиным или с президентом США Джо Байденом, хотя, по его словам, президенты знают, что такие операции возможны в регионе в любое время. Он также подчеркнул, что военная миссия прошла успешно. По его словам, решение о сроках проведения наземной военной операции в Сирии будет принято позже, после проведения консультаций.