ВВС Израиля сбили неопознанный летательный аппарат ВВС Израиля сбили неопознанный летательный аппарат, предположительно, летевший из Сирии

Фото: Stefan Kiefer/imageBROKER.com

Вертолеты и истребители израильской армии сбили неизвестный летательный объект, который вторгся в воздушное пространство страны, передает РИА Новости со ссылкой на военную пресс-службу Израиля. По предварительной информации, объект прилетел со стороны Сирии.

Недавно вертолеты и истребители израильской армии были направлены на перехват неопознанного летательного объекта, который, по-видимому, вошел в воздушное пространство Израиля с сирийской стороны. Летательный объект был сбит в открытом районе и не представлял опасности на протяжении всего инцидента, — говорится в сообщении.

Военные также уточнили, что согласно протоколу, сирены не активировались, а инцидент с летательным объектом находится на стадии расследования.

Ранее палестинское агентство Wafa сообщило, что 22 февраля шестеро палестинцев были убиты, а также десятки получили ранения в столкновениях с военнослужащими ЦАХАЛ в городе Наблус на Западном берегу. Отмечается, что бойцы израильской армии вошли на территорию города в разгар рабочего дня и «начали стрелять по всем направлениям». ЦАХАЛ до этого заявила о проведении спецоперации по поимке палестинцев, подозреваемых в терроризме.