ВВС Израиля нанесли удары по командному центру «Хезболла» в Ливане

Фото: Xinhua/Global Look Press

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по оперативному командному центру «Хезболлах» в Ливане, заявили в пресс-службе израильской Армии обороны (ЦАХАЛ). Кроме того, танки и артиллерия ЦАХАЛ провели удары по нескольким районам Ливана. Отмечается, что военные зафиксировали пуски из Ливана в сторону Израиля.

Ранее сегодня истребитель ВВС Израиля нанес удар по оперативному командному центру «Хезболлах» в районе города Блида в Ливане, — заявил в ЦАХАЛ.

Ранее правительство сектора Газа сообщило, что израильская армия с момента обострения конфликта в октябре сбросила на сектор Газа более 45 тысяч бомб и ракет. Власти отметили, что общий вес сброшенной на регион взрывчатки составляет в настоящий момент свыше 65 тысяч тонн.

До этого генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам БАПОР Филиппе Лаццарини заявил, что сектор Газа перестал быть местом, пригодным для жизни: он посещает палестинский анклав уже третий раз, и с каждым разом ситуация ухудшается. По словам комиссара, инфраструктура полностью разрушена даже на юге Газы, в Рафахе, а после возобновления боевых действий 1 декабря организация потеряла доступ в северную часть анклава. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в свою очередь заявил, что события в секторе Газа напоминают ему блокаду Ленинграда.