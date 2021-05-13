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Ближний Восток

ВВС Израиля атаковали здание штаба внутренней безопасности ХАМАС

00:01, 14 мая 2021
Фото: Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Удар по зданию штаба внутренней безопасности и складу оружия движения ХАМАС нанесли ВВС Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военных.

По имеющимся данным, в штабе находился офис руководителя службы внутренней безопасности города Рафах и другие подразделения.

Крупнейшая за последнее время эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая после столкновения в Иерусалиме. После этого стороны начали обмениваться ракетными ударами. С момента обострения погибли более 100 палестинцев. Всего пострадали около 500 человек. С израильской стороны погибли не менее шести граждан.

12 мая самолёты ВВС Израиля нанесли удар по дому главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании. Политик отсутствовал в здании.

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