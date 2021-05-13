ВВС Израиля атаковали здание штаба внутренней безопасности ХАМАС

Удар по зданию штаба внутренней безопасности и складу оружия движения ХАМАС нанесли ВВС Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военных.
По имеющимся данным, в штабе
Крупнейшая за последнее время эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая после столкновения в Иерусалиме. После этого стороны начали обмениваться ракетными ударами. С момента обострения погибли более 100 палестинцев. Всего пострадали около 500 человек. С израильской стороны погибли не менее шести граждан.
12 мая самолёты ВВС Израиля нанесли удар по дому главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании. Политик отсутствовал в здании.