ВВС Израиля атаковали здание штаба внутренней безопасности ХАМАС

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Власти Израиля в срочном порядке одобрили мобилизацию ещё 9 тысяч резервистов. Об этом заявил министр обороны страны Бени Ганц. Его слова приводит РИА Новости.

Решение было связано «с оперативными потребностями после оценки ситуации в области безопасности», говорится в сообщении военного ведомства. Это уже второй призыв резервистов. До этого в стране были мобилизованы из резерва...