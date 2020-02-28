https://static.news.ru/photo/0880f498-5a12-11ea-8110-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volkmar Heinz/ZB/Global Look Press

Министерство здравоохранения Израиля сообщило о втором инфицированном COVID-19 человеке на территории страны.

Первым заразившимся стал мужчина, недавно вернувшийся из Италии. Вторым пациентом с коронавирусом стал человек, контактировавший с ним. Он изолирован от общества и помещён на карантин, уточняет Reuters.

Ранее власти Израиля ужесточили правила въезда в страну для прибывающих из Италии и Австралии. Прилетающих оттуда граждан было решено отправлять на двухнедельный карантин, писал NEWS.ru.