Министерство здравоохранения Израиля сообщило о втором инфицированном COVID-19 человеке на территории страны.
Первым заразившимся стал мужчина, недавно вернувшийся из Италии. Вторым пациентом с коронавирусом стал человек, контактировавший с ним. Он изолирован от общества и помещён на карантин,
Ранее власти Израиля ужесточили правила въезда в страну для прибывающих из Италии и Австралии. Прилетающих оттуда граждан было решено отправлять на двухнедельный карантин, писал NEWS.ru.
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