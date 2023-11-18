Вторая группа перешедших КПП «Рафах» россиян направлена в Каир Вторая группа из 56 перешедших КПП «Рафах» россиян направлена в Каир

Вторая группа граждан РФ, перешедших КПП «Рафах», направлена в Каир, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. Там отметили, что всего в египетскую столицу было направлено 170 человек из числа эвакуированных в пятницу из сектора Газа россиян.

Дополнительная группа граждан России и членов их семей в количестве 46 человек покинула КПП «Рафах». Итого двумя колоннами в оперативный штаб МЧС России в Каире направляются 216 человек, — сказали в ведомстве.

Ранее первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в оперативный штаб МЧС РФ в Каире. Она насчитывает 70 человек, они передвигались на одном автобусе и трех микроавтобусах. По словам советника главы МЧС РФ Даниила Мартынова, все эвакуируемые россияне добрались в целости и сохранности. Утром 13 ноября их отправили в Москву.