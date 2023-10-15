«Вся планета Земля»: в ХАМАС рассказали о планах после уничтожения Израиля Член Политбюро ХАМАС Аз-Захар: под систему ХАМАС попадет вся Земля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Движение ХАМАС не собирается останавливаться после уничтожения Израиля, сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на слова члена Политбюро ХАМАС Аз-Захара. Представитель группировки заявил, что организация установит свои порядки на всей территории планеты.

Все 510 миллионов квадратных километров планеты Земля попадут под [систему], в которой нет ни несправедливости, ни угнетения, ни сионизма, ни предательского христианства, ни убийств и преступлений, подобных тем, которые совершаются против палестинцев и против арабов в во всех арабских странах, в Ливане, Сирии, Ираке и других странах, — заверил Аз-Захар.

Накануне представитель движения ХАМАС Абу Обейду заявил, что нападение Палестины на Израиль готовилось с 2022 года. По словам бойца, члены группировки намеренно держали Израиль в неведении о готовящейся атаке и таким образом создавали «иллюзию нейтралитета», а за это время успешно завербовали 4,5 тысячи бойцов. Сейчас руководство движения готово к любым действиям со стороны Израиля, констатировал Обейду.

До этого глава Генерального штаба армии Израиля Герци Халеви заявил, что бойцы ЦАХАЛ не справились с обеспечением безопасности страны 7 октября, в день атаки ХАМАС. По его словам, руководство армии несет за это ответственность.