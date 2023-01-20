Всемирный конкурс чтецов Корана: победитель получит $3,2 млн Чтение Корана вслух и призыв на молитву (азан) — старинные виды искусства, которые до сих пор популярны даже среди молодежи

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Завершился прием заявок на Утр аль-Калям — крупнейший международный конкурс чтецов Корана и азана (исламского призыва на молитву). Конкурсанты из более 100 стран мира сейчас проходят отборочные этапы, чтобы затем сразиться за главный приз в 12 миллионов саудовских риалов ($3,2 млн). Финал состязания обещает стать одним из важнейших событий Рамадана (священного месяца мусульман, в этом году продолжается с 22 марта до 21 апреля). Почему мусульманам со всего света так интересен этот конкурс, что отличает дилетанта чтения от истинного «аль-маэстро» и как сейчас развивается искусство призыва на молитву — в материале NEWS.ru

Коран против Канье

Для многих мусульман конкурс чтецов будет неотъемлемым дополнением к посту в священный месяц Рамадан. Как христиане в период Рождества смотрят рождественские комедии вроде «Один дома», мусульмане в периоды религиозных праздников смотрят свои национальные сериалы и конкурс чтецов Корана.

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Судить мероприятия будут специально отобранные судьи из Египта, Ливии, Марокко, Кувейта и Саудовской Аравии. В ходе шоу мастера чтения станут наставлять своих протеже, как это делают отечественные артисты со звездами шоу «Голос» или «Танцы».

Курировать мероприятие будет сам шейх Адиль аль-Калбани. У него большой авторитет в исламским мире, и он даже был бывшим имамом самом большой мечети в мире — Масджид аль-Харам в Мекке.

Официально название телесостязания Утр аль-Калям переводится как «сладкий благоухающий аромат речи». Название подчеркивает мнение мусульман, что звуки при чтении Корана настолько прекрасны, что от них исходит приятный аромат. Следить за конкурсом для многих мусульман огромное удовольствие, ведь они искренне верят, что чтение Корана самое прекрасное, что они услышат за всю жизнь. Как сказал пророк Мухаммед, «Аллах прекрасен и любит все прекрасное». А, что может быть прекраснее для мусульманина, чем слова самого Создателя, которые братья по вере дословно передавали из поколение в поколение более тысячи лет.

Если бы все люди и джинны объединились, чтобы сочинить нечто подобное Корану, это не удалось бы им, — обращается Аллах к неверующим.

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Хотя и считается, что только носители могут оценить всю прелесть Корана, мусульмане говорят, что даже люди, не знающие арабского, могут восхищаться тем, как мелодично слова перетекают друг в друга. Бывает, что даже не самым верующим мусульманам Коран частично или полностью заменяет музыку. Так, пока одна группа школьников обсуждает альбом рэпера Канье Уэста, их одноклассники за соседней партой могут обсуждать, кто лучший чтец Корана — легенда Мухаммад Джибриль или юная звезда Ислам Собхи. Причем в исламских странах это не будет выглядеть странно, и далеко не факт, что обсуждение противоречивого Канье будет более горячим, чем дебаты о чтецах. Но если школьники выбирают лучшего чтеца по настроению, то жюри конкурса нужно учитывать много разных факторов.

Семь стилей мастерства

По исламской традиции Коран читают не как обычную книгу, а нараспев, будто стихи. Но при этом Коран очень легко отличить на слух от любого другого стиха.

Дело в том, что Коран читают не обычными для арабского языка стилями. Считается, что эти вариации чтения ниспослал сам Аллах. Так, сначала Джибриль (он же Гавриил) рассказал Пророку про один стиль, но затем Мухаммед захотел научиться и оставшимся способам чтения.

Джибриль научил меня одному стилю. Я его освоил, затем он научил меня еще одному. Я просил его рассказать об остальных стилях, пока он не научил меня всем семи, — говорил Пророк, согласно одному из преданий о его жизни.

В зависимости от стиля смысл Корана не меняется, ведь вариации влияют лишь на произношение некоторых слов и интонацию. Последователи разных школ делают акценты на разные согласные или, например, расходятся в том, какие гласные тянуть, а какие читают прерывисто.

Так, в одной мечети чтение имама может напоминать горький плач или печальный вопль, а в другой —походит на мелодичное пение.

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Некоторые эксперты объясняют существование стилей чтения, тем, что арабский язык в доисламские времена не был един и у каждого племени был свой особенный говор, который влиял на манеру чтения.

При этом Мухаммед рекомендовал людям читать писание так, как им удобно, поскольку важно лишь хорошее намерение. Поэтому мастера часто меняют стили даже в ходе одного выступления. Особенно резкими переходами любят пользоваться конкурсанты, чтобы впечатлить жюри.

Впрочем, когда речь заходит о финалах, там все хорошо знакомы с правилами чтения Корана и стилями, поэтому судьи будут смотреть на детали. К примеру, у кого более приятный голос, кто читает более эмоционально, но при этом сохраняет контроль над голосом.

Как правило, в таких мероприятиях голосуют и телезрители, которые выбирают чтеца, чье выступление наиболее ярко сможет передать всю красоту Корана.

Призыв на молитву тоже искусство

Примерно по этим же критериям будут отбирать лучших муэдзинов — это люди, которые по пять раз в день поют азан, сообщая верующим, что наступило время для молитвы.

Аллах велик! Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха! Я свидетельствую, что Мухаммад посланник Его. Спешите к молитве, спешите к спасению! — слышат мусульмане пять раз в день вот уже тысячу с лишним лет.

Азан везде одинаковый, разве что в утреннем азане добавляют фразу «молитва важнее сна». Тем не менее, чтобы стать муэдзином, нужно учиться. Как правило, они учатся примерно год при музыкальных школах или мечетях. Ведь важно правильно произносить каждую букву с правильной интонацией.

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Раньше у азанов были разные стили, которые назывались тонами. По ним знающий верующий мог определить, какое сейчас время суток. Так, во времена Османской империи перед дневной молитвой азан звучал медленнее, чем обычно, а затем нарастал, чтобы верующие спокойно просыпались. Вечером же, наоборот, азан звучал быстро, чтобы люди после работа могли скорее вернуться к своим семьям.

Сейчас, конечно, тоже существуют отдельные стили чтения азана, которые немного отличаются друг от друга. Со временем опытные муэдзины, как правило, вырабатывают свой.

Впрочем, многие начинают забывать о том, что азан — это искусство. Так, в Египте с 2018 года продвигают идею единого азана, который везде будет звучать одинаково. С одной стороны, египетские города избавятся от шума сотен азанов, которые звучат одновременно и перебивают друг друга. С другой — разные мечети, районы и даже города потеряли индивидуальность, которую им придавали местные муэдзины.

А ведь в прошлом муэдзины были важными членами мусульманской общины. Эта была отличительная черта ислама, которую первые мусульмане намеренно себе избрали. Они пробовали и громкие рога, и колокола, но в итоге все же остановились на муэдзинах.

Впрочем, факт, что вместе с чтецами Корана на конкурсе будут и муэдзины, показывает, что о них не забыли и, скорее всего, никогда не забудут. Ведь даже у египтян, которые вводят единый азан, все же уважают это направление исламского искусства и не забывают о своих легендарных муэдзинах. Так, в Рамадан по всей стране верующих на молитву зовет запись азана имама Мухаммеда Рефаата — муэдзина, умершего аж в 1950 году.