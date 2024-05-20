Израиль накажут за Газу? В чем обвиняют Нетаньяху, что сделает МУС

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS

Мусульманская активистка держит плакат с изображением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время акции протеста против Израиля

Правительство Израиля экстренно создает специальный штаб, чтобы защитить премьер-министра Беньямина Нетаньяху от уголовного преследования. Чем грозит премьеру Международный уголовный суд, в чем его обвиняют, как оценивают МУС в России и США?

Кого потребовал арестовать МУС из-за сектора Газа

Прокурор МУС Карим Хан запросил ордера на арест пяти лиц в связи с ситуацией в секторе Газа: премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта, лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Их всех обвиняют в военных преступлениях, совершенных с октября 2023 года, когда начались боевые действия в секторе Газа.

Как отмечает французская газета Le Monde, если судьи МУС примут решение выдать ордер на арест Биньямина Нетаньяху, это означает, что любая из 124 стран — членов МУС будет обязана арестовать его, если он прибудет на их территорию. Сам Израиль не подписывал Римский статут о деятельности МУС.

Решение МУС осудили и ХАМАС, и Израиль. В ХАМАС возмущены желанием арестовать людей, которые «защищают палестинский народ», и требуют вместо этого «арестовать всех военных преступников в Израиле».

Фото: Avi Ohayon/Israel Gpo/Global Look Press Биньямин Нетаньяху

В чем обвиняют Нетаньяху, что сейчас происходит в секторе Газа

МУС обвиняет высших должностных лиц Израиля в военных преступлениях, в том числе использовании голода как инструмента для ликвидации ХАМАС, возвращения заложников и коллективного наказания населения Газы. Кроме того, в список обвинений входят «умышленное причинение тяжких страданий, серьезных телесных повреждений или вреда здоровью, умышленное убийство, истребление, нападения на гражданское население, преследование как преступление против человечности, а также «другие бесчеловечные действия».

Лидеров ХАМАС обвиняют в убийствах, истреблении, захвате заложников, изнасилованиях и других актах сексуального насилия, пытках, жестоком обращении и оскорблении личного достоинства пленных.

7 октября 2023 года силы ХАМАС прорвали стену, окружающую сектор Газа, и напали на израильские поселения. Согласно заявлениям израильских властей, в ходе нападения было убито около 1200 человек, сообщается о десятках изнасилованных женщин, многочисленных случаях уничтожения имущества. Более 100 человек были похищены в заложники.

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В ответ в тот же день армия Израиля начала массированные ракетные и артиллерийские удары по сектору Газа с целью подавления ХАМАС. В ответ ХАМАС и их союзники из ливанского шиитского движения «Хезболла» перешли к ракетным обстрелам городов Израиля. В ходе начатой Израилем наземной операции СМИ зафиксировали многочисленные случаи уничтожения целых палестинских поселений и многочисленные жертвы среди мирного населения. По данным Минздрава Газы, подконтрольного ХАМАС, на 20 мая 2024 года (226 день боевых действий) погибли не менее 35,5 тысячи мирных жителей, еще около 80 тысяч получили ранения.

В мае в секторе Газа были обнаружены массовые захоронения. Журналисты Al Jazeera сообщили, что многие захороненные мирные жители были найдены со связанными за спиной руками и пулевыми ранениями на головах, некоторые жертвы, предположительно, были закопаны заживо, в том числе дети.

Как реагирует Израиль, кто будет защищать Нетаньяху

Заявление прокурора МУС вызвало всплеск негодования в Израиле. Советник офиса главы израильского кабмина Дмитрий Гендельман объявил, что прокурор МУС Карим Хан «перешел красную черту», «приравняв лидеров государства к террористам». Это он назвал «кровавым наветом» на еврейское государство. Президент Израиля Ицхак Герцог обвинил Хана в «одностороннем подходе», которым он «поощряет террористов по всему миру» и «подрывает судебную систему во всем мире».

Министр иностранных дел Израиля Кац заявил, что это «скандальное решение» и «исторический позор», и объявил о срочном формировании в министерстве кризисного штаба, который будет заниматься противодействием МУС. Прокурор, по его словам, «в первую очередь пытается сковать Израилю руки и не дать ему осуществить свое право на самооборону».

«Никакая сила в мире не помешает нам вернуть всех наших заложников и свергнуть террористический режим ХАМАС», — объявил Кац.

Фото: Eyal Warshavsky/Keystone Press Agency/Global Look Press Антиправительственный протест в Тель-Авиве, Израиль

Что говорят о позиции МУС в Вашингтоне

Соединенные Штаты не являются участником Римского статута. Более того, как отмечает политолог Глеб Кузнецов, Вашингтон принял специальный закон, который утверждает, что ни один американский гражданин или союзник не может быть арестован или задержан по распоряжению МУС.

Портал Axios в начале мая сообщал о тайных переговорах сенаторов США с высокопоставленными представителями МУС по вопросу возможной выдачи ордера на арест Нетаньяху. До этого 24 апреля 12 республиканских сенаторов направили в МУС письмо, в котором угрожают членам суда в случае решений по руководству Израиля.

«Нацельтесь на Израиль, и мы нацелимся на вас. Если вы продолжите реализацию мер, указанных в отчете, мы прекратим всю американскую поддержку МУС, наложим санкции на ваших сотрудников и партнеров и запретим вам и вашим семьям въезд в Соединенные Штаты. Вы были предупреждены», — гласит текст письма американских законодателей.

Почему Россия критикует МУС, кем он должен заняться

Россия также не ратифицировала Римский статут. 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Это решение вызвало резкую критику со стороны Москвы.

15 мая постпред РФ в Совбезе ООН Василий Небензя в своем выступлении заявил, что МУС — «марионеточная инстанция, которая, не скрываясь, обслуживает интересы Запада и не имеет никакого отношения к правосудию». Он напомнил, что за время своего существования МУС представил в ООН 27 докладов, главным содержанием которых стали объяснения, «почему расследование идет неудачно». МУС в течение 14 лет изучал ситуацию в Ливии, но планирует завершить расследование только к концу 2025 года, отметил Небензя; при этом в 2011 году суд без колебаний выдал ордера на арест Мухаммеда Каддафи и его сыновей, и ни одного в отношении воевавших против них повстанцев или коалиции НАТО.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Международный уголовный суд

Член Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru назвал МУС «несерьезной организацией», которая сильно себя дискредитировала. Он предложил судьям восстановить доверие, выдавая ордера на арест не только тех, кто нужен Западу.

«Если бы они еще запросили ордера на Зеленского, Байдена, руководителей Англии, прежде всего [Бориса] Джонсона, руководителей и представителей НАТО, то это было бы весьма показательно и правильно. Так у них бы появился серьезный вес. Однако они делают это избирательно», — отметил Цеков.

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