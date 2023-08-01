Все пляжи на курорте в Турции закрыли после обнаружения мин РИА Новости: все пляжи в турецком Шиле закрыли после обнаружения мин

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Все пляжи на черноморском курорте Шиле в Турции закрыли после обнаружения мин, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции. Накануне стало известно, что на пляже Сифулар были найдены минимум 28 снарядов. Пляж был закрыт для посещения, однако остальные прибрежные зоны в Шиле были доступны для посетителей. По данным полиции, за сутки были найдены новые боеприпасы.

На данный момент закрыты все пляжи Шиле. Дата открытия пока не определена. Специалисты продолжают обследование территории. Обнаружены как старые, так и относительно новые мины, — рассказал собеседник агентства.

Как уточнили накануне власти Шиле, все мины будут обезврежены 2 августа.

19 июля Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили с вертолета Ка-27 украинскую мину в Черном море. На опубликованных в Сети кадрах видно, что военные стреляют из пулеметов в море, спустя некоторое время в воде раздается взрыв.

До этого Минобороны России сообщало, что минная опасность зафиксирована на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря. По данным ведомства, мореплавателям объявлено предупреждение в связи с замеченной в акватории дрейфующей миной.

Как уточняется, взрывное устройство было установлено в начале 2022 года украинскими ВМС во время минирования прибрежного участка Черного моря. Из-за этого в акватории сейчас дрейфует «неизвестное количество мин». Некоторые прежде были замечены у берегов Румынии и Турции. Тогда трагедии удалось избежать, подчеркнули в министерстве.