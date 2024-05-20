Все пассажиры рухнувшего вертолета Раиси найдены погибшими Глава Красного Полумесяца: все пассажиры вертолета Раиси погибли

Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Все пассажиры вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси погибли, сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд в эфире телеканала IRIB. По его словам, та же участь постигла экипаж.

При обнаружении местонахождения разбившегося вертолета никаких признаков живых пассажиров вертолета найдено не было, — сказал он.

Уточняется, что кроме президента Ирана Раиси на борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати. Среди пассажиров был и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, с которым, по словам заместителя министра иностранных дел исламской республики Мехди Сафари, удалось дважды связаться после крушения.

Ранее были опубликованы первые фото с места крушения вертолета Раиси. Воздушное судно было обнаружено в 30 километрах от поселка Тавал. По предварительным данным, оно рухнуло на гору и вспыхнуло.

До этого политолог Сергей Марков предположил, что Израиль может быть причастен к инциденту с вертолетом Раиси, совершившим жесткую посадку на северо-западе республики. Таким образом израильские спецслужбы могут мстить Раиси за его жесткую позицию по отношению к политике, которую проводит Тель-Авив. Однако, уверен эксперт, гибель Раиси не окажет значительного влияния на политику Ирана и не вызовет внутреннего кризиса.