ВС России и Сирии приготовились отражать удары боевиков с применением БПЛА ЦПВС: ВС РФ и Сирии приняли меры для отражения ударов боевиков с помощью БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские и сирийские военные приняли меры в связи с появлением данных о готовящихся боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) ударах с применением дронов в ударном оснащении, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов. По его словам, провокации запланированы в районах населенных пунктов Кансафра и Эль-Бара.

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в районах населенных пунктов Кансафра и Эль-Бара осуществляют подготовку к нанесению ударов с применением беспилотных летательных аппаратов в ударном оснащении по пунктам дислокации российских и сирийских военнослужащих, — сказал Попов.

Ранее Воздушно-космические силы России в провинции Идлиб уничтожили два места базирования боевиков. Операции прошли в районах населенных пунктов Басанкуль и Ашхани-Тахтани, уточнил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

До этого ВКС ликвидировали на территории провинции Алеппо по меньшей мере 25 боевиков в лагере. Кулить информировал, что уничтоженные террористы были причастны к обстрелам правительственных войск в ближневосточной республике. Кроме того, за сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали один обстрел позиций правительственных войск САР.