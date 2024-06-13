ВС РФ накрыли огнем четыре базы боевиков в Сирии ЦПВС: ВКС России поразили четыре базы боевиков в Сирии

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов. По его словам, они скрывались в горах Аль-Амур в провинции Хомс.

ВКС России нанесены удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур в провинции Хомс, — заявил Попов.

Ранее Воздушно-космические силы России нанесли удар по двум выявленным местам базирования боевиков в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Попов отметил, что подразделениями военной полиции РФ было проведено патрулирование в провинции Ракка, Хасеке. Также операции прошли в районах населенных пунктов Басанкуль и Ашхани-Тахтани.

До этого он заверил, что российские и сирийские военные приняли меры в связи с появлением данных о готовящихся боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) ударах с применением дронов в ударном оснащении. Провокации, уточнил он, запланированы в районах населенных пунктов Кансафра и Эль-Бара.