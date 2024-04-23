«Вряд ли что-то останется»: Раиси пригрозил Израилю уничтожением Раиси: от Израиля вряд ли что-то останется в случае нападения на Иран

В случае нападения Израиля от него вряд ли что-нибудь останется, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси. По его словам, которые приводит агентство IRNA, последствия для Тель-Авива будут совершенно иными.

Если Израиль снова допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, он столкнется с совершенно другими последствиями, и неясно, останется ли что-нибудь от Израиля, — сказал Раиси.

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов ранее заявил, что риски расширения конфликта на Ближнем Востоке вполне реальны. По его словам, организация в случае запроса готова оказать помощь в урегулировании ситуации в регионе. Это станет возможным, если стороны конфликта оформят запрос о помощи и соответствующий мандат, добавил он.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о необходимости избежать обострения ситуации на Ближнем Востоке. Глава немецкого правительства также уведомил израильского коллегу о решении стран Евросоюза ввести новые санкции против Ирана.

Тем временем, в The Wall Street Journal сообщили, что масштаб ударов Ирана по территории Израиля шокировал представителей администрации США. В газете отметили, что американская сторона не смогла гарантировать Тель-Авиву полную безопасность.