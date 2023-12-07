Врачи сектора Газа перестали помогать пациентам из-за нехватки лекарств

Фото: Ahmed Ibrahim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники больницы «Камаль Авдан», расположенной на севере сектора Газа, больше не могут оказывать помощь пациентам из-за катастрофической нехватки лекарств, сообщает телеканал Al Jazeera. По его данным, в настоящий момент больница переполнена пациентами и беженцами, однако она не может функционировать в полной мере. Руководитель Министерства здравоохранения Газы Мунир аль-Бурш отмечает, что больница подвергается обстрелам.

Израильские силы осадили больницу со всех сторон. Мы подвергаемся обстрелам и артиллерийским снарядам, — утверждает он.

Помимо нехватки препаратов, персонал также столкнулся с отсутствием воды и электричества. Они были отключены Армией обороны Израиля, утверждают источники телеканала. Несмотря на сложившуюся в районе Джабалия ситуацию, сотрудники медучреждения не намерены покидать здание. Они пытаются оказывать помощь пациентам по мере возможностей.

Как сообщалось ранее, клиника организации «Врачи без границ» подверглась атаке со стороны израильской армии, рассказали представители организации. По их словам, в результате обстрела здание было повреждено, а автомобили клиники сгорели. Судьба одного сотрудника остается неизвестной.