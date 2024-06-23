Возросло число погибших российских паломников на хадже в Саудовской Аравии Хадж-миссия: в Саудовской Аравии погибли семь российских паломников

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В этом году во время паломничества в Мекку и Медину погибли семеро граждан РФ, заявил РИА Новости глава Хадж-миссии России Хизбулла Асуев. Он утверждает, что все они умерли по естественным причинам. При этом зарегистрированы как паломники были лишь двое, остальные в Саудовской Аравии находились по туристическим визам, по которым хадж в стране запрещен.

По итогам хаджа могу сказать, что в этом году в период паломничества в Саудовскую Аравию умерли семь граждан России по естественным причинам. <...> Кто-то умер из-за сердечной недостаточности, кто-то не выдержал длительных переходов, ведь нелегальные паломники вынуждены преодолевать многокилометровые расстояния в обход полицейских кордонов, чтобы достичь священных мест, — объяснил Асуев.

Хадж-миссия России ранее сообщила о пятерых гражданах РФ, погибших во время хаджа. Четверо из них были из Дагестана. Один из них умер от сердечной недостаточности, еще две женщины — из-за тяжелого перехода.

До этого французское агентство Agence France-Presse со ссылкой на последние данные заявило, что число людей, которые погибли во время хаджа в Саудовской Аравии, перевалило за тысячу. Отмечается, что большую часть составили те, кто не был зарегистрирован в качестве паломника.