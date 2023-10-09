Возле главного израильского аэропорта Бен-Гурион упала ракета

Фото: Mahmoud Ajjour/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одна из ракет, выпущенных из сектора Газа по направлению к Израилю, упала рядом с международным аэропортом Бен-Гурион. Подтверждающие кадры очевидцы опубликовали в Сети.

На видео можно заметить, как в черте города в небо поднимается столб дыма. Представитель воздушной гавани, в свою очередь, поспешил заверить в комментарии Reuters, что упавший снаряд не отразился на работе аэропорта Бен-Гурион. Тем не менее в здании сработала сирена, что спровоцировало панику среди людей, находившихся на месте.

Ранее сообщалось, что ракетной атаке подверглись Иерусалим и Тель-Авив. В городах прогремели сильные взрывы, сработали сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах. Жители Иерусалима рассказали, что слышали по крайней мере один перехват над городом. Кроме того, сообщается об ударах на открытой местности в Тель-Авиве и на шоссе Иерусалим — Тель-Авив. На местах происшествия работает служба скорой помощи «Маген Давид Адом». Предварительно, погибших и пострадавших не обнаружено.

Вместе с тем почти 500 человек погибли при ударах Израиля по сектору Газа, сообщило Министерство здравоохранения Палестины. Ранения различной степени тяжести получил 2751 человек.