ВОЗ предупредила об усилении угрозы голода в Газе Глава ВОЗ Гебрейесус: больницы Газы испытывают острую нехватку продовольствия

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), находящиеся в секторе Газа, сообщают об острой нехватке продовольствия в больницах анклава, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве. По их словам, которые приводит ТАСС, медперсонал и пациенты получают питание лишь один раз в день. Глава ВОЗ указал на усиление угрозы голода в городе.

Наши команды на местах сообщают о растущей нехватке продовольствия для медицинского персонала и пациентов, получающих питание только один раз в день. <...> Риск голода высок и усиливается с каждым днем в условиях постоянных боевых действий и ограниченного гуманитарного доступа, — сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что организация сталкивается с большими трудностями при оказании поддержки системе здравоохранения Газы. Он напомнил, что «более 100 тысяч жителей Газы убиты, ранены, пропали без вести».

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС расценивает ликвидацию троих палестинцев в больнице «Ибн Сина» как казнь и военное преступление, совершенное агентами израильской разведслужбы МОССАД. Представители движения подчеркнули, что спецоперация израильских спецслужб не останется без ответа.