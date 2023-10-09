Востоковед усомнился в готовности США помогать Израилю Востоковед Сатановский: Обама запрещал поставлять Израилю боеприпасы

Фото: Marine Corps Lance Cpl. Logan Beeney

США могут отказать Израилю в снарядах для системы противоракетной обороны «Железный купол», заявил NEWS.ru президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. По его словам, американцы могут пойти на это даже несмотря на подписанные с израильтянами договоры о военной помощи.

Согласно подписанным между США и Израилем договорами, американцы обязаны предоставлять Тель-Авиву боеприпасы в случае войны. Будут ли они это делать — неизвестно, даже несмотря на заверения Пентагона. Уже был прецедент, когда Обама лично запретил Пентагону давать Израилю боеприпасы, — напомнил Сатановский.

Также он заявил, что авианосная группа США, направленная на помощь Израилю, не будет задействована в боевых действиях. Прежде всего этот чисто символический жест будет важен для Джо Байдена и Демократической партии, которая рассчитывает на голоса американских избирателей в предстоящих выборах.

Ранее американская газета Washington Post сообщила, что Израиль запросил у США снаряды для системы противоракетной обороны «Железный купол», а также боеприпасы для личного состава. По данным издания, это произошло после того, как министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин заявил, что США срочно окажут Израилю помощь.