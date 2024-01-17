Востоковед рассказала о последствиях удара Ирана по Пакистану Востоковед Замараева: отношения Ирана и Пакистана не дойдут до военной эскалации

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пакистан будет действовать на дипломатическом поле в отношении Ирана после ракетного удара со стороны последнего, рассказала NEWS.ru старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Наталья Замараева. По ее словам, со стороны Исламабада не стоит ждать военной эскалации или экономических санкций в отношении Ирана.

Пакистан примет меры дипломатического характера в отношении Ирана. Пока нельзя сказать, какие именно. Ни одна из сторон не заинтересована в возникновении очага напряженности, тем более после урегулирования отношений между Ираном и Саудовской Аравией, с которой у Пакистана тесные связи. Военной эскалации не будет, так как это ядерные державы — у них есть разум. А экономические связи Тегерана и Исламабада слабые, речь о введении санкций не идет, — заявила Замараева.

Также востоковед отметила, что действия Ирана могли быть вызваны активизацией террористических группировок в ряде провинций Пакистана. Иранская сторона длительное время предупреждала о недопустимости их действий.

Тегеран на протяжении нескольких лет заявлял о необходимости усиления охраны пакистано-иранской границы и предупреждал о недопустимых действиях боевиков на территории, граничащей с Ираном, — пакистанской провинции Белуджистан. Активность террористических организаций в этом регионе резко возросла в последнее время. Это могло послужить причиной произошедшего. Пакистан, в свою очередь, считает действия Ирана необоснованными, — сказала Замараева.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по штабам террористической группировки «Джейш аль-Адль» в Пакистане. По имеющимся данным, при атаке применялись баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Это был первый удар КСИР по территории этой страны. МИД Пакистана осудил удар Ирана по своей территории. В заявлении ведомства было отмечено, что жертвами атаки стали двое детей и еще три девочки пострадали. Исламабад отметил, что нарушение суверенитета Пакистана неприемлемо и может иметь серьезные последствия.