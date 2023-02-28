Востоковед назвал условие создания в Турции собственного ядерного оружия Востоковед Стародубцев: прогресс Ирана ускорит создание ядерного оружия в Турции

Фото: Shutterstock

Прогресс Ирана повлияет на создание собственного ядерного оружия в Турции, ускорив его, так как Анкара не допустит дисбаланса в отношениях с соседней страной, считает востоковед Иван Стародубцев. Эксперт рассказал ИА SM.News, что Турция не захочет отставать от Тегерана и будет наращивать свой потенциал.

Сразу надо сказать, что Турция не допустит такого дисбаланса в отношениях с Ираном, будет у них ядерное оружие или нет. Президент Эрдоган в прошлом несколько раз обмолвился, но обмолвился весьма многозначительно, на тему того, почему Турция не обладает ядерным оружием, подразумевая то, что один из соседей и важнейших конкурентов Турции в регионе этим оружием может обзавестись, — пояснил востоковед.

По словам Стародубцева, Анкара активно наращивает научно-технический потенциал в сфере ядерного вооружения. Это стало одним из основных направлений в развитии оборонной промышленности страны. Востоковед отмечает, что у Турции для этого есть исследовательские реакторы. Кроме того, Анкара тесно сотрудничает с Пакистаном, который готов совместно решить вопросы создания ракетных технологий.

Дальнейшие шаги будут определяться политическим решением. А на него окажет свое влияние и прогресс Ирана. Если Иран пересечет определенную черту, и Турции станет понятно, что Иран становится обладателем ядерного оружия, она в свою очередь, также ускорится, — заключил эксперт.

Международные наблюдатели в Иране ранее обнаружили уран, обогащенный до рекордных 84%. Этот уровень немного ниже того, который необходим для создания ядерного оружия.