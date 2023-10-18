Востоковед дала мрачный прогноз на будущее для Израиля Востоковед Геворгян: слишком многие хотят исчезновения Израиля как государства

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Конфликт в секторе Газа развивается по разработанному палестинской группировкой ХАМАС сценарию, согласно которому Израиль может прекратить свое существование как государство — такую точку зрения высказала в беседе с НСН востоковед Каринэ Геворгян. По ее словам, «слишком многие» страны хотели бы, чтобы Израиль перестал существовать, и на определенном этапе нынешнего израильско-палестинского конфликта это вполне может произойти.

Этот сценарий — кровавый спектакль, но он уже запущен. В него вписано все, что будет происходить в контексте такой драматургии. <...> Полагаю, что на каком-то этапе государство Израиль будет ликвидировано. Не имеет значения, кто прав, кто виноват и кого жальче. Это тот Карфаген, который хотели бы разрушить очень многие и на Востоке, и на Западе, — заявила эксперт.

Она также предположила, что в боевые действия вступит ливанская группировка «Хезболла». При этом востоковед усомнилась в возможном участии в конфликте Ирана, несмотря на то, что там был поднят черный флаг «мести» Израилю.

Странно, что появился именно черный флаг, но это явно символ, знак. В данном случае непонятно, с чем он связан, ведь возмездие за кровь мучеников символизирует красный флаг, — пояснила Геврогян.

Ранее ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов предположил, что последствиями наземной операции Израиля в секторе Газа могут стать огромные потери ЦАХАЛ. Эксперт назвал задачу взять под контроль сектор Газа очень сложной для Израиля.