Восток ждет: арабские страны хотят от РФ космос, нефть и сельхозтехнологии В преддверии визита в Москву генсека Организации исламского сотрудничества российский бизнес всмотрелся в арабский Восток

Фото: exportcenter.ru

В Москве 21 октября прошла дискуссия между странами Ближнего Востока и Северной Африки (так называемый «регион MENA») и российской стороной, посвященная тому, какие возможности для сотрудничества открываются для РФ в нынешней геополитической ситуации. Встреча прошла в рамках форума «Сделано в России» в ЦВЗ «Манеж» в преддверии намеченного на 24 октября визита в Москву генсека Организации исламского сотрудничества (ОИС). Здесь он встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и другими высокопоставленными лицами. Похоже, в России этому визиту придают большое значение, надеясь, что он поможет ускорить развитие отношений с исламскими странами. Как отметил, выступая на дискуссии в Манеже, постпред РФ при ОИС Рамазан Абдулатипов, «представительство ОИС существует уже 17 лет. Не опоздайте, обращайтесь к нам, и Аллах вам поможет».

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Судя по выступлениям присутствующих, арабский мир сейчас действительно заинтересован в развитии отношений с Москвой. Сложно сказать, правда, является ли этот интерес следствием того, что они ожидают «конца однополярного мира» и видят в России новый центр силы, или просто надеются воспользоваться санкционным давлением на РФ, чтобы договориться на наиболее выгодных для себя условиях. Скорее всего, присутствуют оба момента.

Но, как бы там ни было, участники дискуссии звучали оптимистично. Так, замминистра экономики ОАЭ Абдулла аль-Салих заявил, что его страна хотела бы развивать торгово-экономические отношения с РФ по очень многим направлениям. Среди них — космические технологии, зеленые технологии, альтернативная энергетика, сельское хозяйство, мелиорация и так далее.

Мы хотели бы инвестировать в российские компании, работающие в данных отраслях, чтобы их продукция присутствовала на наших рынках, — пояснил аль-Салих.

Президент ТПП Ирака Абдул Разак аз-Зухайри напомнил, что в его стране успешно работают российские нефте- и газодобывающие компании — ЛУКОЙЛ, «Башнефть», «Газпром». И сделал особый упор на то, что Багдад намерен развивать нефтедобычу, в том числе и возвращаясь на старые, но еще не выработанные месторождения. В том же ключе высказался и ливанский торговый представитель Виссам Субра.

После делимитации морских границ Ливана с Израилем, согласованной на прошлой неделе, мы надеемся, что Москва будет сотрудничать с Бейрутом в области добычи углеводородов, если будет на то воля Всевышнего, — отметил Субра.

Выступавшие на дискуссии представители российского бизнеса говорили в ответ, что они очень заинтересованы в налаживании отношений с исламскими странами, и напоминали, что развитие должно идти на всех уровнях, а не только между крупными компаниями. Присутствующие за столом арабы согласно кивали и прикладывали руку к сердцу.

После визита с Москву генсека Организации исламского сотрудничества на будущей неделе стоит, вероятно, ожидать новых, более конкретных планов. ОИС включает 57 государств-участников по всему миру, а входящие в состав Организации многочисленные направления возглавляют весьма значительные персоны, как например, экс-президент Пакистана Имран Хан.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru