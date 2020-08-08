Воронка глубиной 43 метра осталась на месте взрыва в порту Бейрута

https://static.news.ru/photo/9f58b17c-da18-11ea-b8c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

После мощного взрыва в порту Бейрута осталась воронка глубиной 43 метра. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabiya со ссылкой на свои источники в Ливане.

Французские эксперты раскрыли глубину ямы, образовавшейся в результате взрыва в порту Бейрута, — пишет телеканал в Twitter.

Прогремевший 4 августа в порту взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи.

К трагедии привела случайность. В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Как ранее писал NEWS.ru, глава немецкого МИД Хайко Маас сообщил, что Германия предоставит ещё €10 млн Ливану в качестве помощи для Бейрута, который сильно пострадал из-за взрыва.