https://static.news.ru/photo/d160ca64-6525-11ea-a0fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сирии недооценивают угрозу пандемии COVID-19. Напряжённая ситуация складывается как в местности, которую контролируют курды СДС («Сирийские демократические силы»), так и в регионах, подконтрольных режиму президента республики Башара Асада.

У пункта пропуска «Эс-Салихия» в районе города Дейр-эз-Зор людей на коронавирусную инфекцию проверяют четыре русские медсестры, сообщил портал Deir Ezzor 24 со ссылкой на очевидцев. Они плохо говорят на арабском, при себе у женщин нет каких-либо приборов, например, тепловизоров. Медработницы спрашивают у жителей, инфицированы ли они коронавирусом, не повышена ли у них температура, наблюдаются ли потливость или тошнота. У людей такие вопросы вызывают лишь «презрение и насмешки».

Как уточняет Baladi News, в Алеппо вирусом нового типа инфицированы по меньшей мере четыре человека.

Специальный представитель Белого дома по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон ограничен в возможностях следить за ситуацией с коронавирусом в сирийской провинции Идлиб и опирается на данные неправительственных организаций, писал NEWS.ru.