В Сирии недооценивают угрозу пандемии COVID-19. Напряжённая ситуация складывается как в местности, которую контролируют курды СДС («Сирийские демократические силы»), так и в регионах, подконтрольных режиму президента республики Башара Асада.
У пункта пропуска «Эс-Салихия» в районе города Дейр-эз-Зор людей на коронавирусную инфекцию проверяют четыре русские медсестры,
Как
Специальный представитель Белого дома по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон ограничен в возможностях следить за ситуацией с коронавирусом в сирийской провинции Идлиб и опирается на данные неправительственных организаций, писал NEWS.ru.
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