Вопреки нормам ислама? Кого Эр-Рияд отправит на конкурс «Мисс Вселенная»

Фото: Социальные сети

Руми аль-Кахтани

Девушка из Саудовской Аравии в 2024 году впервые станет одной из участниц конкурса «Мисс Вселенная». Кто она такая, не противоречит ли ее участие в конкурсе нормам ислама, правда ли, что в Саудовской Аравии началась эмансипация женщин?

Кого отправит Саудовская Аравия на конкурс «Мисс Вселенная»

Арабское издание Al Monitor сообщило, что королевство представит на конкурсе 27-летняя модель и блогер Руми аль-Кахтани. Девушка родилась в Эр-Рияде, в настоящий момент у нее миллион подписчиков в социальной сети.

Аль-Кахтани неоднократно участвовала в международных конкурсах красоты, в том числе в феврале 2024 года успела выступить на «Мисс и миссис Азия» в Малайзии. На этом конкурсе она также впервые в истории представляла Саудовскую Аравию. Ее соперницами были представительницы 25 стран, и первые места достались участницам из Сингапура и Малайзии.

«Для меня большая честь участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная — 2024», — объявила девушка в соцсетях, выложив фото, на котором позирует с флагом королевства.

В 2024 году конкурс «Мисс Вселенная» будет проходить в Мексике. Кроме представительницы Саудовской Аравии, на конкурс отправится королева красоты из Сомали. Конкурс назначен на 28 сентября.

Фото: Социальные сети Руми аль-Кахтани

Как относится ислам к конкурсам красоты

Саудовская Аравия является страной, которая требует от своих граждан строгого соблюдения норм ислама. В частности, от мусульманок требуется за пределами своего дома носить хиджаб, закрывая волосы, руки до запястий и ноги до лодыжек. Такое отношение закреплено хадисами, передающими мнения пророка Мухаммеда.

В частности, достоверный хадис гласит: «Худшие из ваших женщин — это выставляющие свои красоты напоказ (для чужих мужчин), обольщенные собой (высокомерные). Они являются лицемерками (уподобляются лицемеркам в их качествах). Среди них никто не войдет в Рай, кроме (малого количества) подобного воронам с белыми крыльями (если они принесут покаяние)».

Как сообщает сайт IslamOnline, теоретики фикха (исламского права) заявляли, что «нет никакого сомнения» в том, что участвовать и наблюдать конкурсы красоты не дозволено для мусульман. В Саудовской Аравии не существует национального конкурса красоты.

Между тем Руми аль-Кахтани намерена участвовать во всех отделениях конкурса «Мисс Вселенная», в том числе в дефиле в купальниках.

Фото: Социальные сети Руми аль-Кахтани

Кого заставили уйти с конкурса

В 2017 году 24-летняя победительница неофициального конкурса «Мисс Саудовская Аравия» по имени Малак Юсуф вынуждена была отказаться от участия в конкурсе красоты «Мисс Арабский Мир» в Марокко. Причиной стали угрозы и оскорбления в соцсетях.

«Саудовские девушки прекрасны душой, достоинством, нравственностью и воспитанием. Им не нужны соревнования, чтобы доказать свою красоту», — объявил в соцсетях пользователь из Саудовской Аравии после сообщений от отказе Малак Юсуф от участия.

Как идет эмансипация женщин в Саудовской Аравии

Как пишет арабское издание Al Monitor, став кронпринцем Саудовской Аравии в июне 2017 года, Мухаммед бен Салман предпринял шаги для обеспечения равенства мужчин и женщин в королевстве. Это стремление было отражено в стратегии развития «Видение-2030».

Через год, в июне 2018-го, власти Саудовской Аравии предоставили женщинам право водить автомобили, сняв запрет, действовавший долгие годы. Al Monitor называет это «крупным прорывом в области прав женщин». До этого в апреле 2018 года женщинам впервые в истории королевства было дозволено посетить музыкальный концерт — это стало первым разрешенным общим собранием для мужчин и женщин в стране. В 2019 году саудовский король Салман бен Абдул-Азиз подписал закон, дозволяющий женщинам получить паспорт и путешествовать без разрешения мужчины.

Тем не менее, отмечает Al Monitor, правозащитники называют «чудовищным» уровень дискриминации и нарушения прав женщин в королевстве. В 2023 году Всемирный экономический форум поставил Саудовскую Аравию на 131-е место из 146 по уровню равенства полов.

Кто стал мисс Вселенная в 2023 году

В прошлом году победительницей конкурса «Мисс Вселенная», который проводился в Сальвадоре, стала гражданка Никарагуа Шейннис Паласиос. Она будет присутствовать на конкурсе в 2024 году, чтобы передать свою корону новой победительнице.

Россию в 2023 году представляла модель и певица Маргарита Голубева, одержавшая победу на конкурсе «Мисс Россия — 2023».

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