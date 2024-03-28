Девушка из Саудовской Аравии в 2024 году впервые станет одной из участниц конкурса «Мисс Вселенная». Кто она такая, не противоречит ли ее участие в конкурсе нормам ислама, правда ли, что в Саудовской Аравии началась эмансипация женщин?
Кого отправит Саудовская Аравия на конкурс «Мисс Вселенная»
Арабское издание Al Monitor сообщило, что королевство представит на конкурсе 27-летняя модель и блогер Руми аль-Кахтани. Девушка родилась в Эр-Рияде, в настоящий момент у нее миллион подписчиков в социальной сети.
Аль-Кахтани неоднократно участвовала в международных конкурсах красоты, в том числе в феврале 2024 года успела выступить на «Мисс и миссис Азия» в Малайзии. На этом конкурсе она также впервые в истории представляла Саудовскую Аравию. Ее соперницами были представительницы 25 стран, и первые места достались участницам из Сингапура и Малайзии.
«Для меня большая честь участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная — 2024», — объявила девушка в соцсетях, выложив фото, на котором позирует с флагом королевства.
В 2024 году конкурс «Мисс Вселенная» будет проходить в Мексике. Кроме представительницы Саудовской Аравии, на конкурс отправится королева красоты из Сомали. Конкурс назначен на 28 сентября.
Как относится ислам к конкурсам красоты
Саудовская Аравия является страной, которая требует от своих граждан строгого соблюдения норм ислама. В частности, от мусульманок требуется за пределами своего дома носить хиджаб, закрывая волосы, руки до запястий и ноги до лодыжек. Такое отношение закреплено хадисами, передающими мнения пророка Мухаммеда.
В частности, достоверный хадис гласит: «Худшие из ваших женщин — это выставляющие свои красоты напоказ (для чужих мужчин), обольщенные собой (высокомерные). Они являются лицемерками (уподобляются лицемеркам в их качествах). Среди них никто не войдет в Рай, кроме (малого количества) подобного воронам с белыми крыльями (если они принесут покаяние)».
Как сообщает сайт IslamOnline, теоретики фикха (исламского права) заявляли, что «нет никакого сомнения» в том, что участвовать и наблюдать конкурсы красоты не дозволено для мусульман. В Саудовской Аравии не существует национального конкурса красоты.
Между тем Руми аль-Кахтани намерена участвовать во всех отделениях конкурса «Мисс Вселенная», в том числе в дефиле в купальниках.
Кого заставили уйти с конкурса
В 2017 году 24-летняя победительница неофициального конкурса «Мисс Саудовская Аравия» по имени Малак Юсуф вынуждена была отказаться от участия в конкурсе красоты «Мисс Арабский Мир» в Марокко. Причиной стали угрозы и оскорбления в соцсетях.
«Саудовские девушки прекрасны душой, достоинством, нравственностью и воспитанием. Им не нужны соревнования, чтобы доказать свою красоту», — объявил в соцсетях пользователь из Саудовской Аравии после сообщений от отказе Малак Юсуф от участия.
Как идет эмансипация женщин в Саудовской Аравии
Как пишет арабское издание Al Monitor, став кронпринцем Саудовской Аравии в июне 2017 года, Мухаммед бен Салман предпринял шаги для обеспечения равенства мужчин и женщин в королевстве. Это стремление было отражено в стратегии развития «Видение-2030».
Через год, в июне 2018-го, власти Саудовской Аравии предоставили женщинам право водить автомобили, сняв запрет, действовавший долгие годы. Al Monitor называет это «крупным прорывом в области прав женщин». До этого в апреле 2018 года женщинам впервые в истории королевства было дозволено посетить музыкальный концерт — это стало первым разрешенным общим собранием для мужчин и женщин в стране. В 2019 году саудовский король Салман бен Абдул-Азиз подписал закон, дозволяющий женщинам получить паспорт и путешествовать без разрешения мужчины.
Тем не менее, отмечает Al Monitor, правозащитники называют «чудовищным» уровень дискриминации и нарушения прав женщин в королевстве. В 2023 году Всемирный экономический форум поставил Саудовскую Аравию на 131-е место из 146 по уровню равенства полов.
Кто стал мисс Вселенная в 2023 году
В прошлом году победительницей конкурса «Мисс Вселенная», который проводился в Сальвадоре, стала гражданка Никарагуа Шейннис Паласиос. Она будет присутствовать на конкурсе в 2024 году, чтобы передать свою корону новой победительнице.
Россию в 2023 году представляла модель и певица Маргарита Голубева, одержавшая победу на конкурсе «Мисс Россия — 2023».
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