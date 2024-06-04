Военный самолет потерпел крушение в Турции Минобороны Турции сообщило о крушении военного самолета SF-26OD

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Учебный военный самолет SF-26OD потерпел крушение в турецкой провинции Кайсери, сообщает Минобороны страны в соцсети Х. По данным ведомства, оба пилота погибли.

Самолет, вылетевший с 12-й авиабазы в Кайсери для выполнения учебного полета, упал по неизвестным причинам. Оба пилота погибли, — указано в сообщении.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что воздушное судно рухнуло на сельскохозяйственное поле, вокруг столпились местные жители. В небо поднимается густой черный дым. На место происшествия выехали оперативные службы.

Ранее военный самолет потерпел крушение за пределами аэродрома Международного аэропорта Альбукерке, основного международного аэропорта в Нью-Мексико в США. На месте возник пожар, который быстро потушили.

Единственный человек на борту, пилот, успел катапультироваться. Мужчину доставили в больницу с серьезными травмами.

До этого американский истребитель F-16 Fighting Falcon, находящийся на вооружении Военно-воздушных сил США, потерпел крушение рядом с авиабазой Холломан в штате Нью-Мексико. Пилоту также удалось катапультироваться, его госпитализировали. Крушение произошло недалеко от национального парка «Уайт Сэндс», некоторые его части были закрыты для посещения, на место прибыли экстренные службы.