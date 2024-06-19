Военный политолог раскрыл скрытый смысл операции Израиля против Ливана Политолог Перенджиев: Израиль хочет применить новое оружие против Ливана

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

ЦАХАЛ

Израиль хочет использовать новое оружие против Ливана в рамках операции, чтобы потом получить от США другие поставки, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с NEWS.ru эксперт не исключил, что после президентских выборов в США к власти придет Дональд Трамп, который может перекрыть все поставки на Украину и Ближний Восток.

Накануне США приняли решение поставлять оружие Израилю без ограничений. Оружие должно не просто поступать, а применяться. Оружие не должно лежать на складах, а должно быть использовано, чтобы затем поступало другое оружие. Более того, после выборов в США [к власти] может прийти Трамп, который перекроет все поставки оружия на Украину и Ближний Восток. Куй железо, пока Байден, — пояснил политолог.

По его словам, проведение военной операции Израилем помогает списать оружие. Эксперт предположил, что в дальнейшем оно будет поставляться на криминальный теневой рынок. Перенджиев добавил, что в 2006 году Израиль уже проводил операцию против ливанского движения «Хезболла», но тогда не достиг своих целей.

Повторная операция спустя 18 лет, скорее всего, связана с коммерческим аспектом. Не все же против несчастной Газы, тем более здесь США все больше подталкивают Израиль к миру, — добавил эксперт.

Армия обороны Израиля ранее утвердила стратегию наступления на Ливан. Кроме плана военных действий было принято решение о повышении боеготовности войск на местах.