Военный погиб при ударе Израиля по Алеппо ТВ Сирии: солдат погиб, семь человек пострадали из-за атаки Израиля на Алеппо

Фото: Juma Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Один человек погиб в результате атаки Израиля на сирийский Алеппо. Еще семь человек пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение Сирии.

Один солдат погиб, семь человек получили ранения, - говорится в сообщении.

Также сообщается о том, что международный аэропорт Нейраб приостановил свою работу. По имеющимся данным, там повреждена взлетно-посадочная полоса.

Израиль в ночь на 2 мая совершил атаку на окрестности сирийского города. По имеющимся данным, средства ПВО страны сбили часть выпущенных ракет.

В феврале в минобороны Сирии сообщили, что в результате израильского ракетного удара по Дамаску погибли пять человек. Еще 15 человек получили различные ранения.

Также сообщалось, что в начале января международный аэропорт Дамаска вышел из строя из-за ракетного удара Израиля, в результате атаки двое сирийских военных погибли, еще двое получили ранения.