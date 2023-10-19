Военный эксперт: США «на канатах» тащат Иран в ближневосточный конфликт Военэксперт Орлов: вступление Ирана в ближневосточный конфликт развяжет руки США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Определенные игроки усиленно пытаются сделать Иран активным участником ближневосточного конфликта и буквально «на канатах» втягивают его в большую войну, рассказал в беседе с «360» эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. По его мнению, если это произойдет, у США будут развязаны руки, чтобы «выбить с шахматной доски» одну из самых сильных региональных фигур.

Как пояснил эксперт, в случае наземной операции Израиля в секторе Газа в войну может вступить ливанское движение «Хезболла», а между тем, Иран заявил, что не останется в стороне в случае каких-либо действий на ливано-израильской границе. Таким образом, по словам аналитика, Иран пытаются втянуть в большой конфликт.

Они просто тащат его на канатах, создавая такие условия, которые Иран просто уже не может проглотить, и на которые он вынужден отвечать. <...> А если Иран вмешается, США, как мы прекрасно понимаем, обвинят Иран во всех грехах и начнут его бомбардировку без всякого зазрения совести, — высказал мнение эксперт.

Он подчеркнул, что Иран, объявивший себя защитником исламского мира, благодаря ситуации в секторе Газа оказался в весьма сложном положении. Как считает Орлов, именно это нужно Соединенным Штатам, которые хотят «выбить с шахматной доски» эту сильную региональную фигуру.

При этом специалист отметил, что в случае втягивания Ирана в конфликт пострадает Израиль, однако для Демократической партии США, которая сегодня находится у власти, это не имеет значения.

Что Украина, что Европа, что Израиль — это все расходные элементы на пути гегемонизма, — считает Орлов.

Ранее бывший министр обороны Израиля Бени Ганц высказал предположение, что его стране могут понадобиться месяцы для разгрома палестинского движения ХАМАС. По его словам, конфликт может затянуться, если в него вступит группировка «Хезболла».