Военный эксперт раскрыл оружие возмездия Ирана против Израиля Военэксперт Леонков: Иран использует гиперзвуковые ракеты для удара по Израилю

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В распоряжении Ирана есть ракеты средней дальности, пять комплексов с гиперзвуковыми снарядами, а также собственные разработки, рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, о точных объемах арсенала не знают даже разведки США и Великобритании.

У Ирана есть ракеты средней дальности, пять комплексов из которых являются гиперзвуковыми ракетами. «Шахаб-3», гиперзвуковая ракета «Фаттах», крылатая ракета «Фактех». Как показал удар Ирана по Израилю, все гиперзвуковые комплексы достигли своей целей. [У Ирана] арсенал <...>, о количестве которого не знают разведки США, Великобритании и «Моссада», — заявил Леонков.

Иран имеет собственную ракетную промышленность, которую страна развивала на фоне американских санкций, добавил эксперт. Кроме того, у государства есть военная школа и взаимодействие с КНДР. Израиль совершит большую глупость, если будет недооценивать противника, заключил Леонков.

Ранее израильский министр иностранных дел Исраэль Кац предположил, что вслед за его страной Иран атакует остальной мир. По его словам, недавний удар по израильской территории был «лишь анонсом» того, что ожидает другие страны планеты, поэтому Тегеран нужно остановить как можно скорее.