Военный эксперт предрек армии Израиля большие потери в сухопутной операции Военэксперт Борзенко: сухопутная операция ЦАХАЛ закончится большими потерями

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильская сухопутная операция уравнивает шансы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ХАМАС, потому что бои будут вестись стрелковым оружием, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Борзенко. По его словам, израильские военные могут вплотную подтянуть артиллерию и будут пытаться сносить квартал за кварталом, однако это грозит ЦАХАЛ большими потерями.

Вводить танки в густонаселенные районы Газы — глупость, их пожгут из гранатомета. Артиллерию еще они могут подтянуть вплотную и будут действовать по принципу Алеппо — сносить квартал за кварталом и продвигаться дальше. Но это история очень долгая и грозит большими потерями для ЦАХАЛ. Поэтому сейчас используются удары ракетами и бетонобойные бомбы, которые Израиль использовал еще в 2006 году во время войны с Ливаном. Бомба пробивает крышу девятиэтажки, проходит через все межэтажные перекрытия, детонирует от земли, и здание складывается как карточный домик, — сказал Борзенко.

Военный эксперт считает, что контактные стрелковые бои невыгодны для ЦАХАЛ. По этой причине израильская армия продолжает активно применять авиацию и артиллерию.

Ранее военный эксперт Владимир Прохватилов заявил, что Израилю не следует стремиться к тому, чтобы стереть с лица земли сектор Газа со всеми, кто в нем находится. По его словам, в этом случае Иерусалим так настроит против себя мировое общественное мнение, которое сейчас на его стороне, что ему не поздоровится. Прохватилов также отметил, что израильская армия не имеет опыта городских боев.