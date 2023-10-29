Военный эксперт предположил, кто передал ХАМАС ПТРК «Корнет» Военный эксперт Литовкин: ПТРК «Корнет» для ХАМАС могла передать Украина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Корнет»

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет», которым ХАМАС предположительно поразил израильский танк Merkava, мог быть передан палестинской стороне из Ливана, Ирака, Сирии или Египта, рассказал NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он напомнил, что в свое время Россия поставляла данный комплекс в эти страны. Также военный эксперт не исключил, что «Корнет» могла передать Украина.

Как ПТРК «Корнет» мог появиться у ХАМАС — очень много вариантов. Мы поставляли ПТРК и в Ливан, и в Ирак, и в Сирию, и в Египет. Я уже не говорю об Украине. На Украине были такие ПТРК. Вполне можно рассматривать вариант, что [ПТРК] доставили из Украины, — сказал Литовкин.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант объявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начинает новую фазу военных действий в секторе Газа. По словам министра, операция будет продолжаться до получения дальнейших указов.

В пресс-службе ЦАХАЛ 29 октября сообщили, что за сутки по объектам ХАМАС было нанесено более 450 ударов. Атакам подверглись командные центры группировки, наблюдательные пункты и места запуска противотанковых ракет.

Пресс-служба сообщила, что Вооруженные силы Израиля в течение дня 28 октября продолжали расширять масштаб своих сухопутных действий в секторе Газа. Согласно приведенным данным, комбинированные подразделения действовали в северной части анклава.