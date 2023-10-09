Военный эксперт назвал США главной причиной войны в Израиле

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Арабо-израильский конфликт

В конфликте, который разгорелся между Израилем и Палестиной, надо искать след Соединенных Штатов, рассказал NEWS.ru военный эксперт, полковник Виктор Литвиненко. Он полагает, что Вашингтон хочет посредством НАТО укрепить свое ослабевшее лидерство на мировой арене.

В конфликте между Израилем и Палестиной нужно искать след США. Дело в том, что Катар постоянно подпитывает Соединенные Штаты и при этом снабжает террористические организации, особенно на Дальнем Востоке, — отметил собеседник.

Как полагает Литвиненко, в Белом доме поняли, что в украинском конфликте, как и в ситуации с Тайванем, все пошло не так гладко, как планировалось. Поэтому теперь Вашингтон озадачен своими пошатнувшимися позициями мирового лидера.

Конфликт Израиля и Палестины из-за территорий — это лишь верхушка айсберга, истинные причины могут быть куда глубже, — резюмировал эксперт.

Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский усомнился, что США окажут Израилю реальную военную помощь. Политолог напомнил, что уже был прецедент, когда экс-президент Барак Обама лично запретил Пентагону давать Израилю боеприпасы. Не исключено, что ситуация повторится, считает Сатановский.