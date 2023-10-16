Военный эксперт назвал фейком видео применения лазерного оружия Израилем Военэксперт Прохватилов назвал фейком видео применения лазерного оружия Израилем

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У Израиля нет технических возможностей создать мощное лазерное оружие, которое может поразить ракету, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. В беседе с Lenta.ru эксперт подчеркнул, что видео работы подобного вида вооружения с большой вероятностью является фейком.

Лазерные системы противовоздушной обороны (ПВО) разрабатываются и в Китае, и, возможно, в Израиле. Но по тем кадрам, которые были распространены, видно, что ничего похожего на лазерные лучи нет, — пояснил военный эксперт.

Прохватилов предположил, что на видео могла быть зафиксирована работа узконаправленных прожекторов. По его словам, похожие использовались во времена Второй мировой войны, чтобы осветить налеты бомбардировщиков. Он также допустил, что в Израиле мог быть применен слабый лазер, который не сможет сбить летательный аппарат.

Эксперт пояснил, что для лазерного оружия требуется мощная энергетическая подпитка. Практически создать такой вид вооружения на данный момент просто невозможно. Прохватилов отметил, что сделать установку, которая «выстрелит в ракету лучом», можно, но энергии, чтобы этот удар был успешен, не хватит.

В Сети ранее появились кадры, как Армия обороны Израиля перехватывает палестинские ракеты над Тель-Авивом с помощью лазерной системы ПРО «Железный луч». Некоторые СМИ при этом утверждают, что на опубликованном видео изображен игровой процесс из компьютерной игры.