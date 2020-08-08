Военные вытеснили протестующих из здания МИД Ливана

https://static.news.ru/photo/bd7cff10-d9bd-11ea-936f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa

Ливанские военнослужащие окружили здание внешнеполитического ведомства в столице и вынудили протестующих покинуть его, сообщают СМИ.

Кроме того, военные подразделения встали у здания Министерства энергетики и требуют у занявших его участников протестов добровольно покинуть помещение, передаёт канал Al Jazeera.

Ранее группы демонстрантов взяли штурмом здания нескольких министерств. В МИД они устроили штаб-квартиру, также митингующие захватили здания министерств экономики, окружающей среды, энергетики. Сообщалось также о захвате штаб-квартиры Ассоциации ливанских банков и, по некоторым данным, оно было подожжено. По другой версии, протестующих отогнали от него, используя гранаты со слезоточивым газом. Активисты, в первую очередь, уничтожают документы и файлы, связанные с коррупцией с 1992 года, информирует ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Столицу Ливана 8 августа захлестнули протестные акции. Люди требуют отставки правительства из-за взрыва в столичном порту, который произошёл 4 августа. Митингующие выкрикивают лозунги «Народ хочет падения режима», «Революция! Революция!» и держат плакаты с надписями «Уходите, вы все убийцы». До этого момента демонстранты заняли здание ливанского МИД. Группу протестующих возглавили отставные офицеры ливанской армии. Один из демонстрантов объявил в мегафон, что захваченное здание — «штаб революции».

4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. Там сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus и хранилась на складе вместе с пиротехникой. Детонация могла произойти при проведении сварочных работ. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест. Значительная часть города сейчас разрушена. Радиус поражения составил 10 километров. В результате погибли по меньшей мере 158 человек, пострадали тысячи.

Как писал NEWS.ru ранее, во время проходящего в ливанской столице митинга и беспорядков погиб спецназовец, его случайно застрелили коллеги. По данным местных СМИ, митингующие не имеют отношения к смерти спецназовца.