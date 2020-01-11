Военный контингент США в Ираке заранее предупредили о том, что Иран атакует их базу Айн эль-Асад. Солдаты смогли укрыться примерно за два с половиной часа до начала операции Тегерана. Об этом сообщили сами военнослужащие.
Журналистам телеканала CNN удалось
Собеседники канала не ответили на вопрос, откуда они получили сведения. При этом в публикации подчёркивается, что иранские ракеты били по той части базы, где обычно расположен контингент США. Как рассказали военнослужащие, некоторые ракеты падали совсем рядом с их укрытиями.
Иракские власти 8 января подтвердили информацию о том, что заранее получили от Ирана предупреждение о готовящихся ударах по базе Айн эль-Асад.
3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ответ на это в ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «всё в порядке».
Как писал NEWS.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон потребует у Багдада компенсацию, если американским военным придётся покинуть страну.
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