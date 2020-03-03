Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев назвал несостоятельными заявления о миллионных потоках беженцев из Сирии.
Многочисленные заявления и критика в адрес руководства Сирийской Арабской Республики и России со стороны представителей Турецкой Республики, европейских стран и США о якобы «миллионных» потоках беженцев и «гуманитарном кризисе» в результате обострения обстановки в зоне деэскалации Идлиб несостоятельны, — заявил он.
По словам контр-адмирала, на данный момент в лагерях беженцев расположено около 200 тысяч временно перемещённых лиц. Однако турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что к границам его страны направилось около миллиона человек. По мнению Эрдогана, причиной этого могли стать действия сирийской армии при поддержке ВКС РФ,
NEWS.ru сообщал ранее, что турецкий лидер пригрозил открыть границы в Европу для беженцев.
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