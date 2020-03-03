https://static.news.ru/photo/78333288-5d69-11ea-a81f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев назвал несостоятельными заявления о миллионных потоках беженцев из Сирии.

Многочисленные заявления и критика в адрес руководства Сирийской Арабской Республики и России со стороны представителей Турецкой Республики, европейских стран и США о якобы «миллионных» потоках беженцев и «гуманитарном кризисе» в результате обострения обстановки в зоне деэскалации Идлиб несостоятельны, — заявил он.

По словам контр-адмирала, на данный момент в лагерях беженцев расположено около 200 тысяч временно перемещённых лиц. Однако турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что к границам его страны направилось около миллиона человек. По мнению Эрдогана, причиной этого могли стать действия сирийской армии при поддержке ВКС РФ, пишет «Коммерсантъ».

NEWS.ru сообщал ранее, что турецкий лидер пригрозил открыть границы в Европу для беженцев.