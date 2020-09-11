Военные РФ объявили, что в Сирии готовится провокация с химоружием

https://static.news.ru/photo/5c104462-f466-11ea-8de1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гринкевич заявил, что террористы из запрещённой в РФ террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» готовят провокацию с использованием химического оружия в южной части Идлиба.

По его словам, преступники хотят провести постановочные съёмки в районе высоты Джебель-Завия. Они хотят привлечь журналистов иностранных телеканалов для последующего распространения публикаций в ближневосточных и западных СМИ, а также в Интернете. Таким образом они обвинят правительственные силы Сирии в применении химоружия против мирных жителей, передаёт РИА Новости.

В российский центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» провокации с применением отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации, — сказал он.

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны. После конституционной реформы в стране пройдут выборы. Они должны положить начало процессу политического урегулирования в Арабской Республике.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент САР Башар Асад принял в Дамаске посланника — Фалеха аль-Файяда, бывшего советника премьер-министра Ирака по вопросам нацбезопасности, руководителя иракского ополчения «Хашд аш-Шааби», объединяющего более чем 70 вооружённых фракций, некоторые из которых парадоксальным способом вошли в состав регулярных соединений армии САР.