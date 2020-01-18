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По меньшей мере 75 человек пострадали 18 января во время столкновений между полицией и протестующими на улицах Бейрута, считает Ливанское общество Красного Креста.

Свыше 30 демонстрантов доставлены в больницы, остальным оказана помощь на месте, сообщает телеканал «Аль-Хадас». Как писал NEWS.ru, в «субботу гнева» сотни митингующих собрались у здания парламента, они требовали освободить всех...