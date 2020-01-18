Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Армейские подразделения выступили против демонстрантов в ливанской столице Бейруте, где в середине января ужесточились схватки между полицией и активистами.

Военные оттеснили протестующих от парламента, применив водомёты и слезоточивый газ. Группы отступающих демонстрантов пытаются перегруппироваться и выдвинуться большим числом на передовые кордоны полиции.

Президент Ливана Мишель Аун потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре столицы, обеспечив безопасность мирных демонстрантов, передаёт РИА Новости.

Ливанские власти призвали мирных демонстрантов покинуть район беспорядков и столкновений. Оставшихся полиция может задержать как провокаторов или соучастников погромов.

Как писал NEWS.ru, по меньшей мере 75 человек пострадали 18 января во время столкновений между полицией и протестующими на улицах Бейрута.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях