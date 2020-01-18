Армейские подразделения выступили против демонстрантов в ливанской столице Бейруте, где в середине января ужесточились схватки между полицией и активистами.
Военные оттеснили протестующих от парламента, применив водомёты и слезоточивый газ. Группы отступающих демонстрантов пытаются перегруппироваться и выдвинуться большим числом на передовые кордоны полиции.
Президент Ливана
Ливанские власти призвали мирных демонстрантов покинуть район беспорядков и столкновений. Оставшихся полиция может задержать как провокаторов или соучастников погромов.
Как писал NEWS.ru, по меньшей мере 75 человек
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