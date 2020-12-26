Военные полицейские РФ прибыли в сирийский район Айн-Иса

https://static.news.ru/photo/fa9ab636-4889-11eb-9201-fa163e074e61_660.jpg Фото: syria.mil.ru

Дополнительные силы российской военной полиции были переброшены в район Айн-Иса провинции Ракка для стабилизации обстановки, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Контр-адмирал обратился к сторонам, ведущим обстрелы, прекратить эскалацию конфликта. Он добавил также, что по результатам переговоров с турецкой стороной были достигнуты договорённости о размещении совместных российско-сирийских постов, передаёт ТАСС.

По данным российской стороны, за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации был зафиксирован 21 обстрел со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

Как писал NEWS.ru, 26 декабря в подмосковном аэропорту Чкаловский приземлился 12-й, последний в этом году рейс, который вывез 19 российских детей в возрасте от 3 до 15 лет из зоны боевых действий в Сирии. Скоро их отправят родственникам в Дагестан, Башкирию, в Саратовскую и Кемеровскую области. Детей вывезли с территории лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, временно неподконтрольных официальным властям Дамаска.